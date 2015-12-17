Уникальный случай: врачи извлекли дверную ручку из груди 9-летнего мальчика

Новости России. Уникальную операцию провели российские врачи. Из груди девятилетнего мальчика Славы достали дверную ручку. Металлический обломок застрял между рёбер, и, по словам уральских хирургов, счет шел на минуты.



В тот день, казалось, ничто не предвещало беды.

На перемене между уроками дети играли в догонялки.

Один из мальчиков погнался за своим другом, в последний момент забежал в кабинет и захлопнул за собой дверь. В итоге Слава со всей силы налетел на дверную ручку. Удар оказался настолько сильным, что ручка пробила грудную клетку и отломилась. Инородный предмет серьезно угрожал легкому и сердцу девятилетнего ребенка.

Татьяна Брюханова, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе (в комментарии ГТРК «Урал»):

Услышали крики, увидели ребенка в крови. «Скорая» приехала через 5 минут. В сопровождении учителя увезли.

Мальчика экстренно доставили в больницу и прооперировали.

Хирурги признаются, что за многолетнюю практику с подобным случаем столкнулись впервые. Этот случай медики называют не иначе как «уникальным». Родители Славы в произошедшем никого не винят и надеются, что это была чистая случайность.

Елена Некрасова, заведующая хирургическим торакальным отделением Областной детской клинической больницы №1:

Быстрое принятие решения и отсутствие ранения внутренних органов – легких и сердца, спасло жизнь мальчика.

Маленький Слава чувствует себя хорошо. Ему предстоит восстановление, но жизни, к счастью, уже ничто не угрожает.

В школе, где учится Слава, решили подстраховаться от повторения подобных случайностей:

учителей и учеников старших классов попросили останавливать бегающих ребят.

Металлический фрагмент дверной ручки займет свое место в больничной коллекции «инородных тел», среди которых колпачки от ручек, запчасти от детского конструктора, металлические шарики и батарейки.

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К хирургическому вмешательству готовились несколько месяцев. Малыша успешно прооперировали уже на второй день жизни (подробности здесь).