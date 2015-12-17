Советы юриста: что делать и к кому обращаться, если на автомобиль упало дерево

Известно, что деревья повреждают автомобили только при самообороне. Дерево, о котором пойдет речь ниже превысило все допустимые нормы самообороны. Потому что напало, точнее, упало на автомобиль, который ничему ему не угрожал. Кира Карлович, корреспондент СТВ, знает подробности.

Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись… Минчанину Андрею Троянову крупно не повезло: на прошлой неделе мужчина, как обычно, приехал на работу за рулем своего автомобиля. Но уже к обеду мужчина вынужден был собирать мелочь на жетон в метро. Причиной смены транспорта стала шутка природы.

Андрей Троянов:

Дерево упало на автомобиль, новый совершенно. В центре города, культурной столице. Дерево помяло всю крышу, подлежит восстановлению или не подлежит, непонятная ситуация. Единственное, что поражает, это когда при наступлении этой ситуации я пытался набирать несколько телефонов и все наши службы пересылают от одной к другой.

Если причиной аварии стала стихия, редкий водитель будет проклинать ветер или устраивать разборки с поваленным деревом. И все-таки, кому Андрей вправе выставить счет за убытки? Кто виноват и что делать в этой незавидной ситуации?

Елена Мойсейчик, юрист:

Для начала пострадавшему необходимо будет зафиксировать причиненный ущерб. Соответственно, зафиксировать все повреждения. Он может обратиться в органы правоохранительной власти, то есть вызвать ГАИ, которое данное повреждение зафиксирует. В дальнейшем необходимо найти, в чьей зоне ответственности находится это упавшее дерево, то есть кому оно территориально принадлежит. Это может быть «Зеленстрой», ЖЭС, ЖРЭО и так далее.

Как говорил Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». И даже у городских деревьев найдется хозяин. Что касается «Минскзеленстроя», эта организация отвечает за зеленые насаждения в парках и на проспектах столицы. А вот дворовые территории районов закреплены за коммунальными службами города. Злосчастное дерево, рядом со зловещим черным котом, насмехающимся со стены КТП, находилось под присмотром ЖЭС №12, который обслуживает улицу Захарова. Как определили независимые эксперты из Института экспериментальной ботаники, дерево, рухнувшее на «фольксваген», было сгнившим, а значит, скоро ЖЭС придется поплатиться за халатность.

Василий Савелий, ст. научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси»:

Вот это дерево, по состоянию кроны и наличию дупла (а теперь, когда оно упало, мы видим, что это и гниль древесины) состояние его было ненадлежащим, и оно должно было быть спилено или убрано.

Когда в странной аварии без второго водителя виновный все-таки найден, пострадавшему остается предоставить экспертное заключение вместе со справками из метеослужбы и милиции в суд.

Василий Савелий, ст. научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси»:

Суд должен или полностью удовлетворить, как он посчитает, или бывает, что не полностью. Иногда даже включаются эти издержки на проведение экспертизы.

В свое время Андрей Троянов не экономил и застраховал свой автомобиль по системе КАСКО. Поэтому сейчас ремонт транспортного средства должна оплатить страховая компания. Кроме того, существует специальная защита для новых автомобилей, моложе 5 лет.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если возраст транспортного средства составляет менее 5 лет, дополнительно пострадавший может предъявить требование об утрате товарного вида, то есть определить стоимость товарного вида транспортного средства, соответственно, обратившись в экспертное учреждение. По факту экспертным учреждением будет установлена стоимость потери товарного вида транспортного средства и, соответственно, с данной стоимостью он опять обращается к виновному лицу. Если в добровольном порядке данная денежная сумма не возмещается, то обращается с исковым заявлением в суд.

Как видите, неразрешимых ситуаций не бывает. У юридически подкованного человека всегда больше шансов себя защитить. Даже если обидчиком оказалась неукротимая стихия.

Здесь надо помнить одно немаловажное правило: «Докапываясь до корней, старайтесь не погубить дерево».