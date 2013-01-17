При строительстве коттеджа в Минске произошел взрыв бытового газа. Один человек пострадал

Новости Минска. Взрыв бытового газа произошел сегодня в строящемся коттедже в Минске. Один человек пострадал. С ожогами его доставили в больницу.

Частично разрушены строительные конструкции. В настоящее время на месте работают силы МЧС. Как выяснилось, рабочий производил в доме отделочные работы. По предварительным данным, дом не был подключен к газовым коммуникациям. Подробности произошедшего уточняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского Управления МЧС:

Сегодня на улице Поставской произошел взрыв строящегося 2-этажного дома размерами 15 на 15. Кинологической службой МЧС проведено расследование на наличие пострадавших, пострадавших не обнаружено. В настоящий момент ведутся работы по установлению причины происшествия.