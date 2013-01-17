В Мексике преступники подожгли автобус с пассажирами. Двое сгорели заживо

Новости Мексики. Очередное жестокое убийство в Мексике. Неподалеку от всемирно известного курорта Акапулько преступники сожгли городской автобус с людьми. По данным полиции, в огне погибли два пассажира.

Преступники остановили транспортное средство на выезде из города, дали возможность ехавшим в нем людям выйти. Силой оставили в салоне двоих пассажиров. После этого автобус облили горючей жидкостью и подожгли.

Акапулько не только туристический центр Мексики, но и один из ключевых пунктов по перевалке наркотиков в США. Мексиканские наркокартели борются за контроль над ним, в результате чего в основном в бедных кварталах города совершаются преступления с многочисленными человеческими жертвами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.