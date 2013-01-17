В Египте обрушился 5-летний жилой дом. Около 30 человек погибло

Новости Египта. Жертвами обрушения жилого дома в Александрии стали около 30 человек. Есть пропавшие без вести. Сколько - неизвестно. Здание рухнуло 16 января в густонаселенном квартале этого египетского города.

Поисковая операция длилась более суток. К этому часу прекращена, так как спасатели уверены, что живых под завалами нет. К делу приступила тяжелая техника. Из-за чего рухнул дом, сейчас выясняется.

По одной из версий, были нарушены правила при его строительстве. Здание возвели всего лишь пять лет назад без разрешения. Подобных - аварийных - зданий в Александрии еще около сотни. В городской мэрии отметили, что решение об их сносе может принимать только прокуратура. Однако там выносить решение не спешат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.