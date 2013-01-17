В деревне Гайна Логойского района жители без воды еще с прошлого года

Новости Минской области. Деревня Гайна в Логойском районе без воды с прошлого года: ее отключили еще перед праздниками. Жителям приходится набирать живительную влагу на окраине деревни. Местная власть проблему не отрицает, однако сетует на отсутствие средств, чтобы ее решить. Нет воды и в местной школе. Там ее отключили несколько дней назад.

Григорий Андреевич к такой процедуре привык. Когда вода лилась, как и положено, из крана, уже забыл. С прошлого года – ни помыть, ни постирать.

Воду отключили двадцать дней назад. В местный исполком Григорий обращался раз пять. В последний дали понять ясно: проблему решать не собираются. Сельчанин сетует, мол, от такого холодного отношения местной власти мороз по коже.

Григорий Бурбовский:

Приедут в конце дня на часик – и никакого толку. Приедут, колонку раскрутят, закрутят и уедут.

Страдают от отсутствия воды в деревне целой улицей. Кроме жилых домов здесь еще и школа.

К слову, наша съемочная группа встретила школьников, которые также за километр с ведрами и кастрюлями шли к колодцу. Впрочем, руководство учебного заведения перед камерой о том, что и в школе, правда, не полмесяца, а день нет воды - сказать побоялось.

На пустые краны жалуется и Евгений. Сельчанин за водой отправляется, снаряжая целую экспедицию. На санях. К единственной работающей колонке.

Почему сельчане вынуждены буквально добывать воду, спрашиваем в сельсовете. Председатель убеждает: все под контролем. Правда, не сельсовета, а коммунального хозяйства, которое и ответственно за водопровод. Сельские жители заявку туда подавали. Рабочие выезжали еще в прошлом году перед праздниками. Но не исправили.

Андрей Свибович, председатель Гайненского селького исполнительного комитета:

Осталось без воды 10 домов. В настоящее время мастер в курсе, данный вопрос находится на контроле Логойского райисполкома. Я думаю, что в ближайшее время сделают. К сожалению, до настоящего времени вопрос остается открытым.

Как вопрос закрыть, интересуемся у мастера комхоза. Тот поясняет: трубам полвека. Водосистему делали еще в конце пятидесятых. Поэтому прорвало насос, который и дает напор воды. На новый нет денег. В итоге – затор. Продувать пожарной машиной пробовали два раза. Не получилось.

Александр Утюж, мастер водоканального хозяйства РУП «Логойский комхоз»:

Предпринимали все. Я могу вам дать номер, звонил с Янушковичей председатель сельского совета. В Жабичах нет уже 2 месяца. Нет средств купить насос. Завтра мы попробуем в Гайне дать воду. Попробуем пробить. И я даже сам не знаю, как это получится.

Пока сельские коммунальные службы ломают голову, получится или не получится, местные шутят: так и до оттепели недалеко. А там глядишь - воды не наберешься, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.