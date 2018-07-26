В Каменецком районе столкнулись МАЗ и Renault. Погибла семья с двумя маленькими детьми

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло на 34 км трассы Брест – Каменец – НП «Беловежская пуща» возле деревни Радость. 61-летний водитель МАЗа при выезде со второстепенной дороги на трассу не предоставил преимущество микроавтобусу.

Новости Беларуси. В Каменецком районе 26 июля около восьми утра столкнулись МАЗ и микроавтобус Renault Master. Все находившиеся в иномарке люди погибли.

Как сообщает УСК по Брестской области, в результате аварии от несовместимых с жизнью травм на месте погибли 31-летняя жена 32-летнего водителя Renault, а также их 2-летний сын. Во время оказания медпомощи скончался 5-летний мальчик, также ребёнок супругов.

Водителей машин доставили в больницу. Спасти жизнь 32-летнего гражданина не удалось.

Установлено, что одного из детей держала на руках пристёгнутая ремнём безопасности мать. Второй ребёнок находился в детском кресле.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317. Выясняются детали случившегося.

Известно, что за МАЗом ехал ещё один грузовик.