Прямой эфир

В Каменецком районе столкнулись МАЗ и Renault. Погибла семья с двумя маленькими детьми

26 июля 2018 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Каменецком районе 26 июля около восьми утра столкнулись МАЗ и микроавтобус Renault Master. Все находившиеся в иномарке люди погибли.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло на 34 км трассы Брест – Каменец – НП «Беловежская пуща» возле деревни Радость. 61-летний водитель МАЗа при выезде со второстепенной дороги на трассу не предоставил преимущество микроавтобусу.  

В Каменецком районе столкнулись МАЗ и Renault. Погибла семья с двумя маленькими детьми-1

Как сообщает УСК по Брестской области, в результате аварии от несовместимых с жизнью травм на месте погибли 31-летняя жена 32-летнего водителя Renault, а также их 2-летний сын. Во время оказания медпомощи скончался 5-летний мальчик, также ребёнок супругов.  

Водителей машин доставили в больницу. Спасти жизнь 32-летнего гражданина не удалось.  

Установлено, что одного из детей держала на руках пристёгнутая ремнём безопасности мать. Второй ребёнок находился в детском кресле.  

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317. Выясняются детали случившегося.  

Известно, что за МАЗом ехал ещё один грузовик.  

Его водителя допрашивают – здесь подробнее.  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Под Бобруйском спавшего на рельсах мужчину не разбудил даже проехавший над ним поезд
26 июля 2018 12:08

Под Бобруйском спавшего на рельсах мужчину не разбудил даже проехавший над ним поезд

Объявленный в розыск минчанин два года скрывался в лесу
26 июля 2018 11:05

Объявленный в розыск минчанин два года скрывался в лесу

Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья
26 июля 2018 10:43

Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья