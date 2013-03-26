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Преподаватель московского колледжа облучал друга радиоактивными веществами

26 марта 2013 10:48
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Новости России. Радиоактивные вещества 35-летний педагог хранил у себя дома. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли 15 килограммов опасных радиоактивных веществ: различные металлические предметы, детали от техники и радиоактивная почва.

Полицейским мужчина объяснил, что у него есть друг, который хочет стать бессмертным, для этого он и облучал своего товарища радиацией.  

Радиоактивные предметы задержанный доставал, посещая специальные места, схроны (о каких местах идёт речь не сообщается). Все изъятые вещества изъяты и помещены в специальные контейнеры. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

# происшествия # Радиация

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