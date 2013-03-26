Более 85 кг героина на сумму $5 млн задержано в пункте пропуска «Котловка»

Новости Беларуси. Крупное задержание контрабанды. Более 85 килограммов героина задержано белорусскими таможенниками в пограничном пункте пропуска «Котловка». Особо опасное наркотическое средство обнаружено в грузовом отсеке автомобиля «Скания», который следовал из Грузии в Латвию.

Водитель, гражданин Молдовы, представил документы о перевозке безалкогольных напитков. Однако таможенники нашли тайник и 174 полиэтиленовых свертка, в которых находилось вещество светло-коричневого цвета. Экспертиза установила, что это героин афганского происхождения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Стоимость изъятого на «черном» рынке оценивается на сумму более 5 млн долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.