Прямой эфир

Более 85 кг героина на сумму $5 млн задержано в пункте пропуска «Котловка»

26 марта 2013 10:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупное задержание контрабанды. Более 85 килограммов героина задержано белорусскими таможенниками в пограничном пункте пропуска «Котловка». Особо опасное наркотическое средство обнаружено в грузовом отсеке автомобиля «Скания», который следовал из Грузии в Латвию.

Водитель, гражданин Молдовы, представил документы о перевозке безалкогольных напитков. Однако таможенники нашли тайник и 174 полиэтиленовых свертка, в которых находилось вещество светло-коричневого цвета. Экспертиза установила, что это героин афганского происхождения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Стоимость изъятого на «черном» рынке оценивается на сумму более 5 млн долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

Другие новости рубрики

Все новости
Группа из 7 террористов-смертников атаковала полицейское управление в Афганистане
26 марта 2013 09:48

Группа из 7 террористов-смертников атаковала полицейское управление в Афганистане

26 марта 2013 09:35

МЧС: Весеннее половодье в Беларуси будет выше среднемноголетних значений

В центре Лондона загорелся корпус старинной библиотеки. С огнем боролись несколько часов
26 марта 2013 06:44

В центре Лондона загорелся корпус старинной библиотеки. С огнем боролись несколько часов