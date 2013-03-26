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Группа из 7 террористов-смертников атаковала полицейское управление в Афганистане

26 марта 2013 09:48
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Новости Афганистана. Группа из семи террористов-смертников атаковала полицейское управление на востоке Афганистана. Число погибших и пострадавших уточняется.

Один из смертников, управлявший автомобилем, взорвался у входа в управление, еще двоим удалось проникнуть внутрь и привести в действие взрывные устройства. Остальные были убиты при попытке проникнуть в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики из группировки «Талибан». Они заявили, что целью атаки были иностранные военные инструкторы, которые тренируют афганских полицейских.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Афганистане

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