Группа из 7 террористов-смертников атаковала полицейское управление в Афганистане

Новости Афганистана. Группа из семи террористов-смертников атаковала полицейское управление на востоке Афганистана. Число погибших и пострадавших уточняется.

Один из смертников, управлявший автомобилем, взорвался у входа в управление, еще двоим удалось проникнуть внутрь и привести в действие взрывные устройства. Остальные были убиты при попытке проникнуть в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики из группировки «Талибан». Они заявили, что целью атаки были иностранные военные инструкторы, которые тренируют афганских полицейских.