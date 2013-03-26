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МЧС: Весеннее половодье в Беларуси будет выше среднемноголетних значений

26 марта 2013 09:35
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Новости Беларуси. Весеннее половодье в Беларуси будет выше среднемноголетних значений. Об этом сообщили в МЧС страны. Сейчас спасатели продолжают взрывать лед на Припяти в Мозырском районе во избежание образования ледяных заторов. Уже проведено 16 взрывов, расчищено 300 квадратных метров покрова.

В результате подъема уровней воды в реках Припять, Горынь, Простырь, Ведрич на территории Брестской и Гомельской областей остаются подтоплены 3 участка дорог, около сотни подворий, 32 дачных дома, 50 хозпостроек.

Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено, ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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