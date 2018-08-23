В Березинском районе фура сбила 50-летнего мужчину: он погиб на месте

Новости Беларуси. В Березинском районе фура сбила 50-летнего минчанина. Он погиб на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ЧП случилось 22 августа на 147-м километре бобруйской трассы возле села Каменный Борок. Как сообщили в областном управлении Госавтоинспекции, личность умершего удалось установить по отпечаткам пальцев. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в темное время без фликера. Сейчас выясняется скорость передвижения фуры и другие обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.