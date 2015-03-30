Председатель Узденского райисполкома задержан за взятку

Новости Беларуси. В отношении председателя Узденского районного исполнительного комитета и директора ОАО «Узденский агросервис» возбудили уголовное дело.

Пресс-служба управления Следственного комитета по Минской области:

Должностные лица были задержаны сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома в момент получения взятки в размере 8 тысяч евро от представителей известного зарубежного производителя сельскохозяйственной техники за организацию заключения контракта и победу в тендере. Вместе с должностными лицами задержаны также и взяткодатели.

Подозреваемые взяты под стражу.

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Мужчина умышленно отдавал незаконные распоряжения подчиненным работникам о ежемесячном уничтожении документов первичного учета товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также незаконно изымал из кассы предприятия наличные денежные средства.

Полученные незаконно суммы – более $150 тыс – подозреваемый потратил на приобретение автомобилей. Подробности этой истории здесь.