Старший брат певца Сергея Лазарева скончался после аварии, у него осталась 11-летняя дочь





Сергей Лазарев, певец (запись в Instagram):

Никогда не думал, что мне придется писать этот пост... Это всё крайне сложно... Наша семья переживает сейчас страшное горе. Несколько дней назад не стало моего старшего и любимого брата Павла.... На прошлой неделе он попал в серьезную аварию, и слава Богу выжил, отделавшись ушибами, переломом носа и травмой головы. Но через несколько дней ему стало хуже, и затем в больнице сердце Паши остановилось. Это были самые страшные дни для всей нашей семьи....

Я не понимаю, КАК жизнь может быть такой несправедливой, ведь только-только Пашка начал новую жизнь, у него появилась новая любовь, он устроился на работу, и мы все радовались за него...

Вспоминаю, как весело мы отмечали его день рождения две недели назад и не могу поверить, что его больше нет.....

Сейчас мне очень трудно элементарно собраться и заставить себя выходить на сцену... Внутри пустота... Но я чувствую, что Павлуха где-то рядом и меня поддерживает! И от этого мне чуть легче! Люблю тебя, горжусь тобой и помню, МОЙ БРАТ!



По причине семейной трагедии Сергей Лазарев отменил все мероприятия, связанные с презентацией нового альбома и празднованием дня рождения, намеченные на будущую неделю.