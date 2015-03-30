Разбойное нападение на 54-летнего таксиста в Витебской области, подозреваемых задержали

Новости Беларуси. Утром 25 марта на вокзале в Смоленске к 54-летнему таксисту в автомобиль сели трое молодых людей и женщина и попросили ехать в сторону Оршанского района.

Недалеко от посёлка Лиозно пассажиры потребовали водителя остановить автомобиль. На шею таксиста набросили удавку и забрали у него более 1 тыс. российских рублей.

Преступники приказали водителю ехать в указанном ими направлении.

В городском поселке Андреевщина автомобиль остановился, мужчины вышли купить продукты.

Воспользовавшись моментом, водитель заблокировал дверные замки и уехал с оставшейся в салоне женщиной-свидетелем.

Пресс-служба Следственного комитета по Витебской области:

По пути следования потерпевший и свидетель обратились к наряду ГАИ, который нес службу по охране общественного порядка и дорожной безопасности в данном населенном пункте. Получив информацию о совершенном преступлении и уточнив приметы подозреваемых лиц, сотрудники Оршанского РОВД незамедлительно выбыли на место происшествия и по горячим следам задержали лиц, совершивших разбойное нападение. Ими оказались 22, 23 и 28-летний жители Могилевской области.

Мужчины признаны подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 (разбой, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемые заключены под стражу.

Случаи нападения на таксистов в Беларуси случались и ранее. В июле 2012 года пассажир искромсал таксиста под Полоцком за 400 000 рублей. Подробности здесь.