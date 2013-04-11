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Практически в 50 тысячах т голландского мяса может содержаться опасная для здоровья человека конина

11 апреля 2013 06:11
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Новости Нидерландов. «Мясной скандал» вернулся в Европу. Некачественные продукты из говядины обнаружены в Нидерландах. Практически в 50 тысячах тонн мяса может содержаться конина, которая опасна для здоровья человека. Точный состав продуктов пока не установлен.

Из-за скандала, который затронул практически всю Европу, будут проверены около 130 голландских компаний по обработке мяса, которое они получили от местных поставщиков.

Впервые конина была обнаружена в январе в продуктах из говядины в Британии. Некачественные полуфабрикаты поступали также в магазины Франции, Германии, Италии и Швеции. В феврале конину нашли и в российских сосисках. Их привезли в страну из Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Продукты питания

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