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10 апреля в Минске загорелась кровля общежития № 5 педагогического университета

10 апреля 2013 18:02
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Новости Беларуси. Густые клубы дыма в центре города. Здание 5-ого общежития педуниверситета загорелось 10 апреля утром в переулке Вузовском. Пламя охватило кровлю. Жильцов в здании не было – сейчас оно закрыто на реконструкцию.

Спасатели сработали оперативно и слаженно, в считанные минуты ликвидировав возгорание.

Предварительная причина пожара – несоблюдение правил безопасности – на крыше строители проводили огневые работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника управления Минского городского управления МЧС:
По прибытию наших подразделений было установлено, что с кровли общежития, находящегося на реконструкции, идет черный дым.
Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Предполагаемая причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

# происшествия # Пожар в Минске # Виталий Дембовский # Минское городское управление МЧС

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