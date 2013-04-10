10 апреля в Минске загорелась кровля общежития № 5 педагогического университета

Новости Беларуси. Густые клубы дыма в центре города. Здание 5-ого общежития педуниверситета загорелось 10 апреля утром в переулке Вузовском. Пламя охватило кровлю. Жильцов в здании не было – сейчас оно закрыто на реконструкцию.

Спасатели сработали оперативно и слаженно, в считанные минуты ликвидировав возгорание.

Предварительная причина пожара – несоблюдение правил безопасности – на крыше строители проводили огневые работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника управления Минского городского управления МЧС:

По прибытию наших подразделений было установлено, что с кровли общежития, находящегося на реконструкции, идет черный дым.

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Предполагаемая причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.