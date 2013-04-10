На Лидской птицефабрике за ночь задохнулись более 17 тысяч цыплят

Новости Беларуси. Несчастный случай или преступная халатность. На одной из птицефабрик Гродненской области за ночь погибли более 17 тысяч цыплят. По предварительным данным, причина в неисправной вентиляции. Птицы задохнулись продуктами собственной жизнедеятельности. По данному факту идет проверка.

Первой тревогу на Лидской птицефабрике забила помощник бригадира Галина Страх. Именно страх и охватил женщину, когда она не услышала привычных звуков из птичника. Когда вошла внутрь, не поверила своим глазам: почти 18 тысяч цыплят-бройлеров были мертвы.

Галина Страх, помощник бригадира Лидской птицефабрики:

Когда я пришла, посмотрела: что-то птичек нет возле поилок и кормушек. Я смотрю: вся птица лежит. Ну, это нереально, чтобы птица лежала. Когда птица уже большая, она должна пить и есть. А она лежала вся мертвая. Это был такой шок, страшно.

О случившемся женщина сразу же сообщила руководству. На птицефабрику выехали все санитарные службы района и правоохранители. В ходе предварительного исследования места ЧП специалисты пришли к неожиданному выводу.

Сергей Кривеня, директор Лидской птицефабрики:

После визуального осмотра и предварительного вскрытия, проделанного специалистами-птицеводами из Минска, определена асфиксия. То есть птица задохнулась.

Сработал пресловутый человеческий фактор. В птичнике ненадлежащим образом была настроена вентиляция. Ночью система дала сбой и бройлеры просто задохнулись продуктами собственной жизнедеятельности. Сейчас правоохранители выясняют степень вины каждого из сотрудников комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сыцевич, временно исполняющий обязанности начальника Лидского РОВД:

По данному факту в Лидском РОВД зарегистрирован материал проверки, в рамках которого проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление виновного лица. В случае выявления признаков уголовно-наказуемого деяния материал будет направлен в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

На птицефабрике ввели повышенные меры безопасности. По словам ветеринарных врачей, несмотря на то, что предварительные причины гибели птицы известны, нельзя исключать и каких-либо вирусных заболеваний. Окончательный вердикт должны вынести столичные специалисты.

Чтобы установить причину ЧП, образцы погибших бройлеров направлены на исследование в лабораторию. Остальную павшую птицу вывозят с территории фабрики для утилизации.

Руководство же птицефабрики подсчитывает ущерб. Погибшим цыплятам было больше месяца, а значит они уже имели вполне товарный вид и могли пойти на реализацию.