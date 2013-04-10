Бобр загрыз фотографировавшегося с ним рыбака в Брестской области

Новости Беларуси. 10 апреля утром в Каменецком районе Брестской области произошел нелепый трагический случай. Трое брестчан отправились порыбачить. Вблизи деревни Миньковичи увидели бобра и решили с ним сфотографироваться. Однако для одного из мужчин эта фотосессия с диким животным оказалась роковой. Бобр, известный своими острыми зубами, прокусил рыбаку бедренную артерию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонтий Сулима, врач станции скорой медицинской помощи Бреста:

Приехавши туда, мы обнаружили, что наша помощь уже была не нужна. Больной скончался до нашего приезда от кровопотери. Если бы они могли грамотно пережать бедренную артерию в паху ручным способом (другого не существует в данный момент), может быть, удалось его спасти и довезти до сосудистой хирургии. Но, учитывая, что примерно 30 минут они искали, где окажут медицинскую помощь, ведь они были в глуши Каменецкого района, просто терялось время.

В Брестской области в последние годы настоящее нашествие бобров. Специалисты природоохранной службы отмечают, что это животное никогда не набросится на человека без причины. Чаще всего бобры прячутся от людей.

Сергей Шеленчук, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Случаи явной агрессии возможны только если он поставлен в безвыходную ситуацию, здоровое животное. Либо оно застигнуто человеком вдали от водоемов, либо какие-то агрессивные действия в отношении его совершены. Не исключены случаи заболевания бешенством.