Пожар в Витебске ликвидирован – за помощью медиков обратились 15 человек

В Витебске ликвидировали пожар в одном из торговых центров на улице генерала Белобородова. Пламя удалось полностью потушить около 9 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что изначально возгорание было зафиксировано на первом этаже, затем быстро распространилось. На месте работали 20 единиц техники и 90 сотрудников МЧС. Было спасено 10 человек, еще 215 были эвакуированы, есть пострадавшие.