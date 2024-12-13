Пожар в Витебске ликвидирован – за помощью медиков обратились 15 человек

В Витебске ликвидировали пожар в одном из торговых центров на улице генерала Белобородова. Пламя удалось полностью потушить около 9 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что изначально возгорание было зафиксировано на первом этаже, затем быстро распространилось. На месте работали 20 единиц техники и 90 сотрудников МЧС. Было спасено 10 человек, еще 215 были эвакуированы, есть пострадавшие.
По данным Минздрава, в медучреждения обратились 15 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Травмы, порезы, отравление угарным газом, ожоги – это предварительные диагнозы у поступивших для лечения. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Для консультаций коллегам в Витебск направили специалистов республиканского уровня. Также отмечается, что за психологической поддержкой пострадавшие и их близкие могут обратиться на телефон службы экстренной психологической помощи Витебского областного управления МЧС.