Польские силовики избили группу беженцев и выбросили на территорию Беларуси

Мужчины рассказали, что после причиненных страданий силовики насильно заставили перейти их на территорию Беларуси. Пострадавших незамедлительно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Этот факт бесчеловечности – лишь один из десятков подобных случаев. За последние три года жестокое обращение со стороны польских силовиков с беженцами стало системой. Избиения, травля животными, применение специальных средств и даже оружия привели к гибели более 30 иностранцев, о чем, кстати, молчат почти все европейские правозащитные организации и не упоминают политики высокого уровня. Проблема отношения к беженцам со стороны Запада обретает масштабы катастрофы. Но в Европе продолжают игнорировать вопиющие факты. Более того, вместо поиска какого-либо решения там предпочитают отгораживаться заборами и обвинять в создании кризиса других. На прошедшую в Минске конференцию по проблемам нелегальной миграции практически никто из западных дипломатов не прибыл.