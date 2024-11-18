Польские силовики избили группу беженцев и выбросили на территорию Беларуси

Нацистские методы по отношению к беженцам продолжают практиковать наши западные соседи. Очередной случай европейского «гостеприимства» зафиксирован сегодня на польско-белорусских рубежах. Гродненские пограничники обнаружили группу иностранцев, жестоко избитых силовиками сопредельной страны. Среди пострадавших граждане Афганистана и Ирана. Все они выглядели крайне истощенными. Трое имели множественные следы побоев и рваные раны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчины рассказали, что после причиненных страданий силовики насильно заставили перейти их на территорию Беларуси. Пострадавших незамедлительно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Этот факт бесчеловечности – лишь один из десятков подобных случаев. За последние три года жестокое обращение со стороны польских силовиков с беженцами стало системой. Избиения, травля животными, применение специальных средств и даже оружия привели к гибели более 30 иностранцев, о чем, кстати, молчат почти все европейские правозащитные организации и не упоминают политики высокого уровня. Проблема отношения к беженцам со стороны Запада обретает масштабы катастрофы. Но в Европе продолжают игнорировать вопиющие факты. Более того, вместо поиска какого-либо решения там предпочитают отгораживаться заборами и обвинять в создании кризиса других. На прошедшую в Минске конференцию по проблемам нелегальной миграции практически никто из западных дипломатов не прибыл.