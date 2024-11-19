Две белорусские альпинистки пропали в горах Турции, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Согласно предварительной информации, сестры отправились покорять горный хребет Аладаглар на юге страны. Через некоторое время связь с ними пропала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с компетентными органами Турции. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы с использованием воздушной и наземной поддержки. Для операции были направлены команды Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и жандармерии страны.