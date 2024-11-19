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Две белорусские альпинистки пропали в горах Турции

19 ноября 2024 19:57
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Две белорусские альпинистки пропали в горах Турции, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Согласно предварительной информации, сестры отправились покорять горный хребет Аладаглар на юге страны. Через некоторое время связь с ними пропала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две белорусские альпинистки пропали в горах Турции-2

Сейчас белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с компетентными органами Турции. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы с использованием воздушной и наземной поддержки. Для операции были направлены команды Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и жандармерии страны. 

# Турция # Туризм

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