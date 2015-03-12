Пожар в ТЦ «Адмирал» в Казани: основные причины – замыкание в проводке, возгорание в кафе и поджог

Новости России. Вот уже сутки следим за событиями в Казани. По последним данным, пожар в торговом комплексе «Адмирал» унес жизни пятерых. Как заявили 12 марта в МЧС России, надежды найти выживших в сгоревшем центре нет. Как сообщалось, что под завалами могут находиться до 25 человек. Рассматривают несколько версий произошедшего: это короткое замыкание в проводке, возгорание в кафе на территории торгового центра и умышленный поджог.

Четыре тысячи квадратных метров пепла и груда камней. Теперь так выглядит один из крупнейших торговых центров российской Казани. Поисковые работы на месте сгоревшего гипермаркета неустанно ведут сотни спасателей при поддержке техники. Они разбирают завалы, а главное – ищут людей, оказавшихся в ловушке после обрушения части здания. 25 человек – именно столько значится в печальном списке пропавших без вести.

Игорь Паньшин, начальник Приволжского регионального МЧС России:

Сейчас мы растащим конструкции, спасатели пойдут туда. Бензорезы есть, газорезка есть, будем разбирать конструкции. Краны подъемные есть. Силы, средства – всего достаточно.

Сотрудники МЧС пытаются добраться до места, где могут находиться люди – пока безрезультатно. Специалисты считают, что шансов найти посетителей и работников торгового центра живыми практически нет.

Известно, что в первые часы пожара люди звонили и молили о помощи. Позже телефоны замолчали. Однако разбор завалов прекращать не будут. Помимо этого специалисты продолжают разрушать фасад здания. В нынешнем виде он крайне опасен для жизней не только пострадавших, но и спасателей.

Эта трагедия произошла 11 марта с разгар дня. В пылу работы маленькое возгорание никто даже не заметил. Но вскоре пламя перекинулось на торговый павильон, где хранилось много вещей из синтетики. Смертоносный огонь охватил центр за считанные минуты.

Сотни спасателей в срочном порядке прибыли на пожар. 10 часов боролись, чтобы укротить огненную стихия.

По последней информации, пятеро человек погибли, около 40 доставлены в больницы.

Сафин Тауфик, главный врач городской больницы № 12 Казани:

Доставлены со множественными сочетанными травмами, черепно-мозговыми, грудной клетки, конечностей. Двое из них в тяжелом состоянии. Они скончались на фоне проводимой реанимации.

К интенсивной работе медиков и спасателей подключился Следственный комитет. Полиция уже арестовала директора фирмы-арендатора. Могут привлечь к ответственности и чиновников из надзорных служб. Они знали о нарушениях противопожарной безопасности, но предпочли закрыть на них глаза.

Основная версия причины пожара – неисправная проводка. Возгорание, скорее всего, произошло в соседнем кафе. А оно было пристроено к торговому комплексу «Адмирал» незаконно.

Игорь Паньшин, начальник Приволжского регионального МЧС России:

Мы сейчас параллельно фиксируем все вещдоки, которые могут нам послужить доказательной базой для дальнейших проведений следственных действий. Вместе работаем со Следственным комитетом, с прокуратурой.

13 марта Казани пройдет панихида по погибшим в пожаре в торговом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.