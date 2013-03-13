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Пожар в пятиэтажном доме по проспекту Рокоссовского в Минске - трое погибших

13 марта 2013 19:17
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Новости Минска. В столице три человека погибли на пожаре. ЧП произошло сегодня ночью в пятиэтажном доме по проспекту Рокоссовского.

Прибывшие спасатели обнаружили в помещении тела хозяйки квартиры, ее племянника и пожилой женщины. Причина возгорания устанавливается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского Управления МЧС:
Со слов соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. Также следует отметить, что подразделение МЧС в очередной раз столкнулись с проблемой подъезда к месту пожара из-за неправильно припаркованных автомобилей во дворе.

# происшествия # Пожар в доме # Виталий Дембовский # Минское городское управление МЧС Республики Беларусь # Фотофакт

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