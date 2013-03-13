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Умышленный поджог в Вилейке: мужчину зарезали, дом сожгли

13 марта 2013 15:18
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Новости Минской области. Поджог с целью скрыть преступление. Рассматриваются основные версии пожара в Вилейке.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило от соседей. На место происшествия спасатели прибыли уже через 4 минуты. Половина дома на 2 семьи была охвачена огнем.

Женщину с диагнозом отравление угарным газом доставили в больницу. 25-летний мужчина погиб.

По предварительному заключению судмедэкспертизы его смерть наступила от многочисленных колотых ран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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