Пожар в одном из общежитий Витебска: пострадали 5 человек, в том числе двое детей

Новости Беларуси. ЧП в Витебске. Минувшей ночью в одном из общежитий областного центра произошел пожар. Очаг возгорания находился в комнате, где проживали трое: две женщины-пенсионерки и молодой человек. Пострадавшие в тяжелом состоянии сейчас находятся в больнице.

Всего из-за серьезного задымления эвакуировали 33 человека. Помощь спасателей понадобилась соседям погорельцев – женщине и двоим ее маленьким детям.

По информации медиков, здоровью малышей ничего не угрожает.

Людмила Блюдина, пострадавшая:

Я лежала уже, дети мои уже спали: 7 месяцев у меня дочка и сын 9 лет. Мы уже спали. Слышу, пахнет гарью. Посмотрела розетки – все нормально. В коридор выглянула – здесь клуб дыма.

Но особого значения этому факту женщина не придала. Поняла, что нужно спасаться, лишь когда в дверь постучали прибывшие на место пожарные.

Людмила Блюдина, пострадавшая:

Я детей схватила, мальчик мой побежал, до сих пор отойти не может. Побежал с пожарником, здесь споткнулся, тапки потерял, а я сзади с дочкой. Детки пока дома. Ребенок только уснул под утро. Даша пока ничего, но я не знаю, чем это аукнется.

Сейчас здоровью детей Людмилы ничего не угрожает. Чего нельзя сказать о тех, кто находился в эту ночь в той самой злополучной комнате, где и произошло возгорание. Двух женщин спасли пожарные, мужчина выбрался из комнаты сам.

Наталья Буринская, и.о. заведующего отделением токсикологии Витебской областной клинической больницы:

Трое человек были госпитализированы в палату реанимации, проводилась интенсивная терапия. На сегодняшний день динамика положительная, состояние стабильное, но тяжелое.

Этой ночью спасатели эвакуировали 33 человека. Среди них был и Николай Рыжанков со своей семьей. Признается, поначалу никакой паники не было. Тревога охватила главу семейства уже после того, как осознал, что случилось.

Николай Рыжанков, пострадавший:

Когда вышли на коридор, тут уже было темно и вообще ничего не видно. Было, похоже, пластмасса горела. Полностью, как дымовая шашка все равно. Фонарик светишь – перед тобой ничего не видно.

Анастасия Бут, СТВ:

Очаг возгорания находился именно в этой комнате. Специалистам еще предстоит ответить на вопрос: кто или что стало причиной пожара. Но еще ночью спасатели обратили внимание на эту розетку. Очевидно, к ней был подключен некий электроприбор.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС:

Когда спасатели прибыли к месту происшествия, происходило горение в одной из комнат, в которой были обнаружены две пенсионерки 1933 и 1959 годов рождения. Спасателями они были спасены, вынесены из комнаты. И до прибытия бригады скорой медицинской помощи проводились реанимационные мероприятия. По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Возможно, причиной пожара явилось короткое замыкание в розетке.

Всего же за 2014 год в общежитиях Витебской области произошло 9 пожаров. Основная причина возгораний – неправильное использование электрооборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.