В Донецке снаряд попал в трамвайную остановку: до 15 человек погибли, около 20 ранены

Новости Украины. В Донецке снаряд попал в трамвайную остановку. По разным данным, погибло до 15 человек, около 20 ранены. Многие из них в тяжелом состоянии. В радиусе нескольких десятков метров разбросаны осколки стекла и обломки металла. Ударной волной в ближайших домах выбиты окна.

ЧП произошло в полдевятого утра. По предварительным данным, обстрел велся из миномета, который находился в микроавтобусе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уже направила своих наблюдателей на место инцидента.

Подобная трагедия несколько дней назад произошла и близ украинского блокпоста под Волновахой. Там под обстрел попал пассажирский автобус. Погибли 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.