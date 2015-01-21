В Брестской области малолетние вандалы от скуки разрушили детскую площадку, строившуюся пенсионеркой 4 года

Новости Беларуси. Разрушенная сказка. По-другому и не назовешь то, что осталось после нападения вандалов на игровую площадку в Брестской области. О ее чудесном появлении на месте обычного огорода, кстати, телеканал СТВ рассказывал в выпусках новостей. Поводом для съемок на этот раз стало ее уничтожение. На СТВ обратилась пенсионерка, которая своими руками четыре года создавала место для отдыха местных малышей.

Еще несколько месяцев назад на дачном участке детей ждала встреча с настоящей сказкой. Гостеприимная Алеся, добродушная Баба Яга, лягушачье царство. Валентина Попко вместо привычных «соток» на своем огороде «поселила» более сотни любимых многими персонажей. Каждый из них – плод труда и фантазии самой женщины. За четыре года на месте свалки пенсионерка своими руками создала игровую площадку.

Ирина Лесюк, воспитатель детского сада - начальной школы деревни Ковердяки:

Детям очень нравилось ходить в «Березовый рай». Такая была отдушина не только для детей, но и для взрослых. Очень интересная там сказочная обстановка. Ребенок приходит туда и словно оказывается в какой-то сказке.

Сегодня понять, что на этом месте когда-то была детская площадка, практически невозможно. В считанные минуты «сказочный оазис» превратился в «выжженную пустыню». Изуродованные игрушки, черепки разбитой посуды, поваленный забор и уничтоженные деревянные скульптуры.

Валентина Попкова:

Вот это была лошадка, вон ее голова валяется.

Как выяснилось позже, полностью разгромили «Березовый рай» шестеро подростков. Просто так, от скуки. Хозяйка сказочной поляны едва сдерживает слезы.

Валентина Попкова:

Когда я пришла, все это увидела, потеряла сознание в полном смысле. У меня очень поднялось давление. Четыре года строилось. Я ведь не для себя, это для деток все было.

Разыскали вандалов и установили их личности, что называется, «по горячим следам». Ими оказались 11-, 12- и 13-летние жители этой же деревни. Причем все мальчики из благополучных семей и характеризуются исключительно положительно.

Из-за юного возраста и отличных отзывов из школ к ответственности хулиганов не привлекли.

Сергей Дученко, начальник пресс-службы УВД Брестского облисполкома:

Были вынуждены принять меры общей профилактики. Детки буквально вчера были рассмотрены на заседании инспекции по делам несовершеннолетних Брестского райисполкома, вынесено им строгое предупреждение о недопущении в дальнейшем поведения.

Теперь заставить подростков и их родителей восстановить «Березовый рай» может только суд. Правда, пенсионерка все еще надеется: у хулиганов «проснется» совесть и они добровольно приведут игровой городок в порядок.

Пока же Валентину Михайловну огорчает одно: теперь мальчишкам и девчонкам побывать в «гостях у сказки» вряд ли удастся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.