Нападение волка на людей в Светлогорском районе: пострадали три человека, напугана вся деревня

Новости Беларуси. В Светлогорском районе на жителей одной из деревень напал волк. Три человека пострадали, сейчас они находятся в больнице. Хищник появился в деревне поздно вечером. Сначала он напал на мужчину и повредил ему руку и колено, а затем сцепился с собакой в одном из дворов.

Пока специалисты выясняют, болел ли волк бешенством, изувеченные жители деревни думают, как жить дальше и преодолеть страх выйти на улицу.

10-летний пес Дик первым принял удар хищника на себя. Волк и собака сошлись на окраине деревни. Зачем пришел к людям дикий зверь, неизвестно. Дик же защищал своего хозяина.

Тагир Атаев, житель деревни Медведов:

Только он на меня нападать – я ногой. Где попаду, где не попаду. А когда он на меня не нападает – собака. Он валит собаку, собака под ним, а я сверху волка. Он нас мучил, мучил, до сюда мы дошли. Это сейчас я немножко начинаю осознавать, что мог остаться там на всю жизнь, если бы не собака.

Спасать Дику пришлось не только хозяина. Неожиданно на улице появился сосед Тагира Михаил. Волк бросился на него, повалил на землю, стал рвать руки и ноги. Дик с хозяином снова вступили в схватку.

Общими усилиями волка отогнали. К моменту же прибытия скорой помощи число пострадавших от волчьей челюсти в Медведове утроилось.

Битва не на жизнь, а на смерть развернулась на небольшом пяточке обычного сельского двора. Здесь волку противостояла молодая супружеская пара. В решающий момент, когда мужчина, истекая кровью, уже повалил волка на землю, на помощь пришел друг семьи. Он ножом перерезал глотку зверю.

Вера и Анатолий Соничи все произошедшее как страшный сон сегодня вспоминают в отделении травматологии районной больницы. Сначала волк набросился на их собаку, затем – на коз. На шум люди выбежали из дома.

Вера Сонич, пострадавшая:

Слышу шаги, прямо передо мной такая, как машина, с блестящими глазами. Цап меня за руку, я начала кричать, что кто-то меня укусил за руку. Муж мне кричал, чтобы шла быстрее домой.

Анатолий Сонич, пострадавший:

Навалился я на него, боролись минут 20, тягались туда-сюда. Потом зажал его в угол, сел на него и сижу, кричу «На помощь!» Просто не мог уже держать, сил не было. Если бы отпустил, наделал бы делов больше. Или он меня бы загрыз, или еще кого-нибудь. Просто надо было что-то делать.

Сегодня семья, победившая дикого зверя, чувствует себя уже нормально. Раны оказались нетяжелыми. Со дня на день вместе с односельчанином Михаилом их обещают выписать. Но впереди еще длительное лечение дома и курс прививок от бешенства.

Тамара Шевцова, заместитель главного врача Светлогорского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Дикое животное проникло в населенный пункт, напало на людей. И это уже предполагает его заболевание бешенством. Поэтому проведена определенная работа. В отношении людей, которые пострадали, уже начат курс прививок Светлогорской центральной районной больницей. Остальные люди оповещены, то есть они знают об этом, если кто-то где-то пострадал.

Голова убитого волка отправлена на экспертизу, тело уже утилизировано. В ожидании результатов анализов жители Медведова бурно обсуждают все произошедшее. Волк в тот вечер посетил не менее десятка сельских усадеб и местную ферму. Скольких животных он мог заразить, подсчитать сложно. Но люди все же больше опасаются за собственные жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Черкас, жительница деревни Медведов:

Страшно, мы теперь боимся на улицу выйти, на огород.

И все же боятся, по мнению специалистов, больше стоит именно бешенства. В 2014 году в Светлогорском районе подтверждено четыре случая этой тяжелой болезни. От укусов больных животных пострадали семь человек.