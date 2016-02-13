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Пожар в центре Минска: из здания МГЛУ эвакуировали более 500 человек

13 февраля 2016 13:48
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Новости Беларуси. Пожар в центре столицы. Из здания Минского государственного лингвистического университета эвакуировали более полутысячи человек. Пострадавших нет. Причина чрезвычайного происшествия - короткое замыкание электропроводки.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
В одном из корпусов Минского государственного лингвистического университета на улице Захарова на 3 этаже, предположительно из-за короткого замыкания произошло тление утеплителя в межстеновом пространстве одного из кабинетов. Администрацией объекта и подразделениями МЧС из здания было эвакуировано порядка 530 человек - это преподавательских состав и учащиеся. В результате пожара никто не пострадал. Пожар был ликвидирован в застигнутых размерах.

А накануне поздно вечером тоже из-за возгорания электропроводки  около 760 студентов эвакуировали из общежития Белгосуниверситета. Помощь спасателей не понадобилась. Предполагаемая причина пожара — поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в Минске # Виталий Дембовский

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