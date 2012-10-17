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Мощный взрыв на базе НАТО в Афганистане: более 100 пострадавших

17 октября 2012 11:15
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Новости Афганистана. Мощный теракт на востоке Афганистана. Взрыв произошел на совместной базе сил НАТО и армии страны. Террорист на заминированном внедорожнике протаранил ворота военного объекта. Затем машина взлетела на воздух. По предварительным данным, погибли около 60 человек. Пострадали более 40. В том числе и мирные жители, среди которых дети.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что люди стали выбегать из домов, испугавшись землетрясения. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение Талибан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт в Афганистане

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