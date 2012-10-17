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Максим Подберезкин, замначальника УГАИ МВД Беларуси, умер на работе

17 октября 2012 07:04
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Новости Беларуси. Заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД Беларуси Максим Подберезкин скончался прямо на рабочем месте сегодня, 16 октября. Подполковнику Подберезкину было всего 36 лет.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Подтвердить или опровергнуть эту информацию поможет вскрытие. 

По словам сослуживцев, Максим Михайлович был энергичным, жизнерадостным мужчиной, настоящим профессионалом своего дела. Его продвижение по карьерной лестнице было достаточно стремительным. Служба в органах МВД началась в 1994 году, с 1997 года Максим Подберезкин работал в Госавтоинспекции. Начинал карьеру в качестве старшего инспектора дорожно-постовой службы Фрунзенского района Минска, затем стал начальником отдела Ленинского районного отдела ГАИ. В должности замначальника УГАИ МВД подполковник проработал четыре года.

Выражаем соболезнования родным и близким Максима Подберезкина в связи с постигшим их несчастьем.

# происшествия # ГАИ

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