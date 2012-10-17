В Роттердаме из художественного музея похищены картины Пикассо, Моне, Матисса

Новости Нидерландов. Под покровом ночи из художественного музея в Роттердаме грабители похитили семь картин известных художников. Из музея, в частности, вынесли картину Пабло Пикассо «Голова Арлекина», две работы Клода Моне – «Мост Ватерлоо» и «Мост Чаринг-Кросс», картину Анри Матисса «Читающая девочка».

Кроме того, похищено произведение британского художника Люсьена Фрейда «Женщина с закрытыми глазами», картина Поля Гогена «Женщина перед открытым окном» и «Автопортрет» голландского живописца конца XIX века Мейера де Хаана.

Точная стоимость украденных произведений пока не сообщается. Во вторник руководство музея приняло решение о закрытии выставки. Она должна была продлиться до 13 января 2013 года.

По данным полиции, ограбление было хорошо спланировано. В музее сработала сигнализация, но когда охранники и полицейские прибыли на место преступления, грабители уже успели скрыться. Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения. Полиция сравнила ограбление музея с убийством: ограбление расследуют 25 детективов. Как сообщает Dutch News, столько же сыщиков обычно работают при расследовании убийства.

В художественном музее Kunsthal, где произошла кража, нет постоянной экспозиции и своей коллекции. 7 октября в музее была открыта выставка «Авангард» с работами, предоставленными частной коллекцией. В экспозиции представлены около 150 произведений выдающихся мастеров конца XIX – начала XX века.

Кража в Роттердамском музее относится к числу крупнейших, совершенных за последние несколько лет. Последнее крупное ограбление произошло в январе 2012 года, когда из Национальной художественной галереи в Афинах похитили картину Пикассо и полотно Пита Мондриаана.