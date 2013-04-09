Пожар в деревне Асташин Кореличского района. Три человека сгорели заживо

Новости Беларуси. Односельчане заметили пожар не сразу. Дома, расположенные вблизи деревянного здания, где произошёл пожар, пустуют. К приезду пожарных огонь полностью уничтожил кровлю.

Когда спасателям удалось потушить пламя и пробраться в дом, они обнаружили тела троих человек: хозяев дома и их гостьи. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Проживавшие в доме сын и его 75-летний отец, по словам соседей, часто злоупотребляли спиртным.

Владимир Маслов, начальник центра пропаганды и обучения Гродненского областного управления МЧС:

Соседи характеризуют семью как не очень благополучную. Некоторые утверждают, что накануне трагедии сын с отцом выпивали. Вполне возможно, что кто-то из них заснул с непотушенной сигаретой.

Напомним, непотушенная сигарета стала вероятной причиной недавнего пожара в Мяделе. Тогда пожарным удалось спасти двух человек. Спасенные – хозяин квартиры, 57-летний мужчина, и его сын. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного здания. В результате пожара повреждена мебель и потолок в двухкомнатной квартире (смотрите видео).

