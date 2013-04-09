Серия специфических краж в Минске. Торговки предлагают дёшево купить бытовые товары

Новости Беларуси. С начала года в Минске совершена серия специфических квартирных краж. Во всех случаях в день совершения преступления жителям подъездов, в которых обворовывались квартиры, неизвестные торговки предлагали купить различные бытовые товары: недорогое постельное белье, полотенца, женское белье и посуда.

Пресс-служба ГУВД Минского горисполкома:

Подобная торговля является лишь прикрытием для проведения так называемой разведки по выбору квартир для совершения хищений. Сами кражи происходят в зависимости от складывающихся обстоятельств. Иногда удается тихонько вытащить из прихожей сумочку, барсетку, кошелек или предмет верхней одежды в то время, когда оставившие незапертыми двери хозяева сами находятся в комнате либо на кухне. Иногда двери торговкам открывают престарелые горожане, к которым нагловатые гостьи умело входят в доверие и похищают сбережения, собранные на черный день. Иногда находятся такие дверные замки, которые не составляет особо труда открыть едва ли не при помощи пилочки для ногтей.

В микрорайоне Чижовка уже задержаны 29-летняя и 22-летняя жительницы Могилевской области. Они ходили по подъездам на улице Уборевича. Дверь одной из квартир оказалась незапертой. Буквально за несколько минут женщины нашли тайники, где хранились деньги и золотые украшения.

Пресс-служба ГУВД Минского горисполкома:

Увидев, что совершена кража, женщина сразу же позвонила в милицию. На место незамедлительно выбыли правоохранители и подозреваемых удалось задержать. Существует типичный портрет воровки этой категории. Как правило, они имеют смуглый цвет кожи и темные волосы (иногда представляются беженцами из Украины или Молдовы), могут говорить со специфическим акцентом, являются неплохими психологами, умеющие хорошо общаться, быстро входят в доверие и способны моментально ориентироваться в меняющейся ситуации.

Столичная милиция обращается к минчанам с просьбой настороженно относиться к тем, кто ходит по квартирам и предлагает купить дешевые вещи.

Напомним, на минувшей неделе по горячим следам в Гродно раскрыто резонансное преступление. Во время праздничного пасхального богослужения человек, одетый в рясу священника, похитил деньги, которые пожертвовали прихожане. Подозреваемый задержан. Им оказался рецидивист, который уже шесть раз был судим за аналогичные кражи и освободился менее двух недель назад. Злоумышленник проник в храм средь белого дня, при большом скоплении народа. Во время службы похитил около шести тысяч долларов, более тысячи польских злотых и восемь миллионов белорусских рублей (смотрите видео).