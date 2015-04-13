Пожар в частном доме в Витебске: погибли два человека, возможная причина возгорания – непотушенная сигарета

Новости Беларуси. Минувшие выходные оказались довольно напряженными для белорусских спасателей. За сутки им поступило более сотни сообщений о пожарах. К сожалению, пламенная борьба со стихией за жизнь и имущество не всегда заканчивалась благополучно. Только в Витебской области в огне погибли 5 человек. И что самое страшное, среди них дети.

Женя и Люда, вспоминает бабушка, собирались пожениться. Ей – 25. Ему – 26. А пока жили без штампа в паспорте вот здесь, в этом доме.

Валентина Гришина, бабушка погибшего:

Я была у них тут. Пасха ж была. Все было хорошо. Вера сказала, что он заснул раньше, а она еще телевизор смотрела, а потом уснула. И от его крика, когда он начала гореть, он вскочил, заорал, и она проснулась. И она его тогда схватила и выкинула сюда.

Людмила Дерибо, очевидец трагедии:

Молодые погибли. А этот мальчик в шоковом состоянии, у него обгорела спина, потому что ж диван начал гореть под ним. Сейчас мама его поехала домой, чтобы опять вызвать «скорую».

20-летняя Вера спасла жизнь своего парня. Однако, вернувшись в горящий дом за друзьями, разбудить их уже не смогла. Жертв могло оказаться больше. В праздничный день здесь гостила семейная пара с маленьким ребенком. И даже собиралась заночевать, но почему-то передумала.

Максим Дук, исполняющий обязанности начальника Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Пожар начался за этим окном, это жилая комната. Сразу справа стояла кровать, на которой спал сын хозяйки, который проснулся от пожара. Они попытались разбудить второго сына хозяйки с его сожительницей, которые были во второй комнате через стенку, но они уже не двигались.

Молодые люди задохнулись в дыму. Следователи предполагают, что трагедия случилась из-за непотушенной сигареты. Но это лишь версия.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС:

Основная причина возникновения пожаров – это курение граждан, находящихся в нетрезвом состоянии. В связи с этим обращаем внимание, чтобы все помнили, что курение в нетрезвом состоянии приводит к пожарам. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.

Днем ранее трагедия случилась и в Орше. Там в огне погибла молодая женщина, ее дочь и племянница. Правда, в этом случае очаг возгорания оказался на кухне. Электропроводка или техника. Точную причину трагедии назовут позже.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

В настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причину возгорания. Каких-либо признаков, указывающих на криминальных характер смерти, не выявлено. Для получения окончательных выводов и заключений следователями назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы.

В ту же ночь пожар случился и в многоквартирном доме на Россонщине. К счастью, обошлось без жертв. Трое спасены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.