СК возбудил уголовное дело по факту инцидента на «Беларуськалии»

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента на «Беларуськалии». ЧП в шахте произошло накануне. При спуске клеть с работниками рудника опустилась ниже установленной отметки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять человек серьезно пострадали. Следователи на месте происшествия работали всю минувшую ночь с привлечением специалистов Госкомитета судебных экспертиз. Они устанавливают все обстоятельства, чтобы разбираться в причинах, по которым были травмированы рабочие. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное.