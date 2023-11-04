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СК возбудил уголовное дело по факту инцидента на «Беларуськалии»

04 ноября 2023 10:31
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента на «Беларуськалии». ЧП в шахте произошло накануне. При спуске клеть с работниками рудника опустилась ниже установленной отметки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК возбудил уголовное дело по факту инцидента на «Беларуськалии»-1

Пять человек серьезно пострадали. Следователи на месте происшествия работали всю минувшую ночь с привлечением специалистов Госкомитета судебных экспертиз. Они устанавливают все обстоятельства, чтобы разбираться в причинах, по которым были травмированы рабочие. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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