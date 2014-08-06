Пожар на торфяниках, горевших двое суток у деревни Королев Стан в Минском районе, потушен

Новости Беларуси. Август стал жаркой порой для пожарных. И дело не только в рекордных температурах. В эти минуты горят торфяники у деревни Королев Стан в Минском районе. Спасатели продолжают ликвидировать пожар. Работают не только расчеты МЧС, но и специалисты лесхоза.

Торф загорелся еще 5 августа вечером. Сложность в том, что горение идет под землей и захватывает большие площади. Очаги локализовали. Их тушат большим количеством воды.

В связи с аномальной жарой пожары перестали быть редкостью. Чтобы предотвратить возгорания и обеспечить безопасность, в Беларуси введен запрет на посещение лесов во всех областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственная лесная охрана, которая контролирует ситуацию на территориях, где введен самый высокий, пятый класс, опасности, переведены на круглосуточный режим работы.

Алексей Воробьев, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Пожар был окольцован, то есть локализован. В настоящий момент личный состав продвигается навстречу друг другу для того, чтобы минимизировать площадь и ликвидировать возгорание. Сработали нормально, поскольку, вы сами видели, трудности по перемещению (мешают стволы деревьев), поэтому была необходимость проделывания просек. В настоящий момент распространение пожара не допущено, работаем по полной ликвидации.

Обновлено в 19.30

Пожар на торфяниках в окрестностях столицы ликвидирован.

Однако, спасатели продолжают держать ситуацию под контролем.