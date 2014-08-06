Пуховичский район: 87-летний мужчина, набирая воду, упал в колодец и погиб

Новости Беларуси. Несчастный случай в Пуховичском районе произошел вчера вечером. Пенсионер, набирая ведром воду из колодца, потерял равновесие и упал на глубину 5 метров.



Пресс-служба Минского областного управления МЧС Беларуси:

В службу спасения по линии единой дежурно-диспетчерской службы от дежурного РОВД поступило сообщение о том, что в городском поселке Руденск Пуховичского района в колодец упал человек. Требовалась помощь в его извлечении. Работниками МЧС при помощи спасательной веревки извлекли тело погибшего пенсионера.

Еще одна трагедия, на этот раз на воде, произошла на днях в Минской области.

В водохранилище «Великое» в Смолевичах утонул 15-летний подросток. О случившемся в службу «101» сообщил очевидец в 16.40. Прибывшие на место спасатели на поверхности озера человека не обнаружили. Спустя почти час тело подростка работники ОСВОДа нашли на расстоянии 6 метров от берега, на глубине 1,5 метра. Смотрите видео.