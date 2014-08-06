Джастин Бибер испугал медведя в Якутии и спас рыбака от смерти

Новости России. Композиция канадского исполнителя Джастина Бибера отпугнула разъяренного хищника. 42-летний Игорь Ворожбицин собирался порыбачить и как раз направлялся к своему излюбленному месту, когда из лесу на него вышел медведь.



Хищник набросился на мужчину. И можно только предполагать, как закончилась бы эта схватка, если не телефонный звонок. Из динамика раздалась песня Baby в исполнении Бибера.

Медведь, шокированный звуком, ринулся наутек.

Игорь Ворожбицин остался жив, но травм избежать не удалось. Серьёзные ранения груди и лица еще долго будут давать знать о неприятной встрече у озера. Рыбак уверен: уцелел благодаря творчеству канадца.



Игорь Ворожбицин:

Я знаю, что такие мелодии не всем по вкусу. Это внучка загрузила ее на мой телефон.

Специалисты уверяют, что отпугнуть хищника могла любая другая мелодия.

Косолапый испугался неожиданного звука, а не конкретно композиции Baby. Тем не менее, эта история стала поводом для многочисленных шуток в адрес Бибера. Вот что пишет британская газета Daily Mail: «Наконец-то, доказательство того, что Джастин Бибер невыносим».



Напомним, 20-летний Бибер постоянно оказывается в центре различных скандальных историй.

На прошлой неделе он спровоцировал актера Орландо Блума на драку.

Конфликт между актером и певцом произошел в одном из ресторанов Ибицы. Бибер позволил себе грубое высказывание в адрес бывшей жены Блума – австралийской супермодели Миранды Керр. А дальше в ход пошли кулаки. Смотрите видео.