В Гродно «Форд» протаранил милицейский автомобиль

Новости Беларуси. 6 августа на пересечении улицы Лермонтова и переулка Виленский в Гродно столкнулись «Форд» и милицейский УАЗ. От удара милицейский автомобиль оказался на боку.

В УАЗе находились двое сотрудников милиции, один из них выпал через ветровое стекло. Мужчина госпитализирован.

По словам очевидцев, «Форд» не уступил дорогу милицейской машине. Подробности этого происшествия еще предстоит выяснить.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Просьба очевидцев столкновения, в первую очередь водителей автомобилей, в поле зрения видеорегистраторов которых мог попасть момент столкновения, предоставить соответствующие записи в УГАИ УВД Гродненского облисполкома либо позвонить по телефону 79-75-05.

Несколько месяцев назад авария с участием милицейского автомобиля произошла в Минске.

Происшествие спровоцировал милицейский УАЗ, он протаранил легковушку. От удара оба автомобиля оказались на боку. Подробности смотрите в видео.