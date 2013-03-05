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Пожар в школе Сенегала. Погибли около 10 учеников

05 марта 2013 08:51
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Новости Сенегала. Пожар в мусульманской школе в столице Сенегала. Возгорание произошло в тот момент, когда дети от 6 до 12 лет спали. Около полусотни воспитанников находились в комнате с деревянными стенами.

Скорее всего, ЧП произошло из-за непотушенной свечи. По последним данным, погибли около 10 учеников.

Отметим, школы в Дакаре  не отличаются хорошими условиями для детей. Некоторые  школьники таких образовательных заведений просят милостыню. А деньги и еду относят своим учителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в школе

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