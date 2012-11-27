Пожар на швейной фабрике в Бангладеш: камера запечатлела женщину, которая совершила поджог

Новости Бангладеш. Причиной пожара на швейной фабрике в столице Бангладеш, где погибли более 100 человек, стал поджог. Первоначальной версией пожара называлось короткое замыкание. Однако на кадрах одной из камер видеонаблюдения видно, как здание фабрики поджигает женщина. Ее личность пока не установлена. Расследование продолжается.

Пожар на швейной фабрике в Бангладеш. Погибли 120 человек. Спасаясь, люди выпрыгивали из окон

Не менее 120 человек погибли в крупном пожаре на швейной фабрике в Бангладеш.

ЧП произошло в пригороде столицы - Дакки. Пламя в считанные минуты охватило здание, отрезав людям путь к спасению. Оказавшись в ловушке, многие прыгали из окон.

На тушения огня потребовалось почти 5 часов. Сейчас идет разбор завалов и спасатели не исключают, что число жертв может значительно возрасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с многочисленными человеческими жертвами при пожаре на швейной фабрике президент Беларуси направил соболезнования президенту Народной Республики Бангладеш.