Наводнение в Краснодарском крае: 4 фигурантам дела о гибели людей предъявлено окончательное обвинение

Новости России. Четверым фигурантам дела о гибели людей при наводнении в Крымске предъявлено окончательное обвинение. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Служебный подлог» и «Халатность». По версии следствия, обвиняемые не приняли мер по предупреждению и уменьшению возможного ущерба от стихийного бедствия.

Наводнение, произошедшее в ночь с 6 на 7 июля в Крымске, Геленджике, Новороссийске и ряде других населенных пунктов Краснодарского края, унесло жизни 168 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.