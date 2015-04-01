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Пожар на пилораме в Минске: уничтожено около 30 кубометров обработанной древесины, не исключен поджог

01 апреля 2015 17:46
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Новости Беларуси. 1 апреля ночью горела пилорама по улице Долгобродской. Пламя уничтожило порядка 30 кубометров обработанной древесины. Кроме того, серьезно повреждены кровля и навес строения.

Эвакуация не понадобилась, так как работников на пилораме в это время не было. Причины пожара выясняются. Не исключен поджог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
Поначалу сообщение о пожаре поступило совершенно на другой адрес, потому что заявитель, который позвонил первым, увидел пожар со стороны другой улицы. Но когда спасатели прибыли к месту, они увидели, что пожар происходит на улице Долгобродской. Когда спасатели подъехали непосредственно к месту пожара, было установлено, что на месте горят отходы деревообработки, а также расположенный рядом деревянный навес. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

# происшествия # Виталий Дембовский # Пожар # Фотофакт

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