Пожар на Ольманских болотах локализован. Его ликвидацией занимаются около 160 человек

Новости Беларуси. Начавшийся 24 августа пожар в Столинском районе полностью локализован. Как сообщает Минлесхоз, на тушение пожара было выделено более сотни работников государственной лесной охраны, несколько единиц гусеничных болотоходов и авиация МЧС.

Фото: Минлесхоз

Отмечается, что из-за сильного ветра и засухи было сложнее сдержать распространение огня. Работники гослесохраны определяют пройденную пламенем площадь и подсчитывают ущерб.

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, ликвидация пожаров в Столинском и Лидском районах продолжается. Горящие Ольманские болота тушат около 160 человек. Вертолёт Ми-8 сбрасывал воду 24 раза, самолёт Ан-2 – 17 раз. По состоянию на 6:00 26 августа площадь пожара составляет 0,5 га.

Фото: МЧС Беларуси