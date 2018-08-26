Пожар на Ольманских болотах локализован. Его ликвидацией занимаются около 160 человек
Новости Беларуси. Начавшийся 24 августа пожар в Столинском районе полностью локализован.
Как сообщает Минлесхоз, на тушение пожара было выделено более сотни работников государственной лесной охраны, несколько единиц гусеничных болотоходов и авиация МЧС.
Отмечается, что из-за сильного ветра и засухи было сложнее сдержать распространение огня. Работники гослесохраны определяют пройденную пламенем площадь и подсчитывают ущерб.
По сведениям МЧС Беларуси, ликвидация пожаров в Столинском и Лидском районах продолжается. Горящие Ольманские болота тушат около 160 человек. Вертолёт Ми-8 сбрасывал воду 24 раза, самолёт Ан-2 – 17 раз. По состоянию на 6:00 26 августа площадь пожара составляет 0,5 га.
Также продолжается ликвидация торфяного пожара возле деревни Докудово Лидского района. Тушением занимаются 155 человек. По состоянию на 6:00 26 августа площадь пожара составляет 0,7 га.
Ранее сообщалось, что для тушения Ольманских болот была задействована авиация МЧС.
На тот момент тушением пожара занимались примерно сто человек – подробности здесь.