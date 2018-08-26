Прямой эфир

Пожар на Ольманских болотах локализован. Его ликвидацией занимаются около 160 человек

26 августа 2018 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Начавшийся 24 августа пожар в Столинском районе полностью локализован.  

Как сообщает Минлесхоз, на тушение пожара было выделено более сотни работников государственной лесной охраны, несколько единиц гусеничных болотоходов и авиация МЧС.  

Пожар на Ольманских болотах локализован. Его ликвидацией занимаются около 160 человек-1

Фото: Минлесхоз  

Отмечается, что из-за сильного ветра и засухи было сложнее сдержать распространение огня. Работники гослесохраны определяют пройденную пламенем площадь и подсчитывают ущерб.  

Пожар на Ольманских болотах локализован. Его ликвидацией занимаются около 160 человек-4

Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям МЧС Беларуси, ликвидация пожаров в Столинском и Лидском районах продолжается. Горящие Ольманские болота тушат около 160 человек. Вертолёт Ми-8 сбрасывал воду 24 раза, самолёт Ан-2 – 17 раз. По состоянию на 6:00 26 августа площадь пожара составляет 0,5 га.  

Пожар на Ольманских болотах локализован. Его ликвидацией занимаются около 160 человек-7

Фото: МЧС Беларуси  

Также продолжается ликвидация торфяного пожара возле деревни Докудово Лидского района. Тушением занимаются 155 человек. По состоянию на 6:00 26 августа площадь пожара составляет 0,7 га.  

Ранее сообщалось, что для тушения Ольманских болот была задействована авиация МЧС.  

На тот момент тушением пожара занимались примерно сто человек – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
5-летняя дочь водителя Ford пострадала в аварии в Барановичском районе
26 августа 2018 08:49

5-летняя дочь водителя Ford пострадала в аварии в Барановичском районе

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи
25 августа 2018 16:45

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи

В Лидском районе 4-ые сутки тушат торфяной пожар
25 августа 2018 13:33

В Лидском районе 4-ые сутки тушат торфяной пожар