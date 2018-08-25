Для ликвидации пожара на Ольманских болотах выделена авиация МЧС

Новости Беларуси. Для тушения горящих в Столинском районе Ольманских болот задействована авиация МЧС: вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-2.
По сведениям МЧС Беларуси, о загорании спасателям сообщили утром 24 августа. Мониторинг обстановки ведёт вертолет Ми-2.
Как уточняет БЕЛТА со ссылкой на Минлесхоз, на момент 11:00 25 августа площадь пожара составила 100 га. Для тушения выделены около 100 человек и пять вездеходов. Отмечается, что ближайший населённый пункт находится в 6 км от пожара, поэтому население вне опасности.
В Лидском районе также продолжается ликвидация пожара на торфяном поле, возникшего в нескольких километрах от деревни Докудово. Площадь поля – 2,4 га, огонь распространился на 1,3 га. Торф залегает на глубине около метра.
Спасатели развернули мобильный пункт управления и палаточный лагерь.
Несколькими часами ранее сообщалось о пожаре на Ольманских болотах.
Предполагается, что загорание началось из-за сигареты – подробнее здесь.