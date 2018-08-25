Прямой эфир

Для ликвидации пожара на Ольманских болотах выделена авиация МЧС

25 августа 2018 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для тушения горящих в Столинском районе Ольманских болот задействована авиация МЧС: вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-2.  

По сведениям МЧС Беларуси, о загорании спасателям сообщили утром 24 августа. Мониторинг обстановки ведёт вертолет Ми-2.  

Для ликвидации пожара на Ольманских болотах выделена авиация МЧС-1

Фото: МЧС Беларуси  

Как уточняет БЕЛТА со ссылкой на Минлесхоз, на момент 11:00 25 августа площадь пожара составила 100 га. Для тушения выделены около 100 человек и пять вездеходов. Отмечается, что ближайший населённый пункт находится в 6 км от пожара, поэтому население вне опасности.  

В Лидском районе также продолжается ликвидация пожара на торфяном поле, возникшего в нескольких километрах от деревни Докудово. Площадь поля – 2,4 га, огонь распространился на 1,3 га. Торф залегает на глубине около метра.  

Для ликвидации пожара на Ольманских болотах выделена авиация МЧС-4

Фото: МЧС Беларуси  

Спасатели развернули мобильный пункт управления и палаточный лагерь.  

Несколькими часами ранее сообщалось о пожаре на Ольманских болотах.  

Предполагается, что загорание началось из-за сигареты – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске в запрещённом для купания водоёме утонул 15-летний подросток
25 августа 2018 07:38

В Минске в запрещённом для купания водоёме утонул 15-летний подросток

В Полесском лесхозе горят Ольманские болота. Вероятная причина пожара – незатушенная сигарета
25 августа 2018 06:52

В Полесском лесхозе горят Ольманские болота. Вероятная причина пожара – незатушенная сигарета

В Клецком районе 50-летний мужчина погиб из-за пожара в собственном доме
24 августа 2018 19:46

В Клецком районе 50-летний мужчина погиб из-за пожара в собственном доме