Для ликвидации пожара на Ольманских болотах выделена авиация МЧС

Как уточняет БЕЛТА со ссылкой на Минлесхоз, на момент 11:00 25 августа площадь пожара составила 100 га. Для тушения выделены около 100 человек и пять вездеходов. Отмечается, что ближайший населённый пункт находится в 6 км от пожара, поэтому население вне опасности.

В Лидском районе также продолжается ликвидация пожара на торфяном поле, возникшего в нескольких километрах от деревни Докудово. Площадь поля – 2,4 га, огонь распространился на 1,3 га. Торф залегает на глубине около метра.