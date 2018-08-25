В Полесском лесхозе горят Ольманские болота. Вероятная причина пожара – незатушенная сигарета

Новости Беларуси. 24 августа на болотистой местности рядом с деревней Ольманы Столинского района начался пожар.

Как сообщает Минлесхоз, к моменту прибытия первого подразделения сотрудников лесхоза очаг составлял 5 га. Пока не уточняется, на какую площадь распространилось пламя.

Согласно предварительной информации, загорание могло начаться из-за тлеющей сигареты. Ликвидацию пожара затрудняет отсутствие лесохозяйственных дорог. Попасть к очагу возгорания можно только пешком или на вездеходе. Отмечается, что распространению огня способствует сильный ветер.

В ликвидации пожара задействованы 18 работников Полесского лесхоза и вездеход. Столинский и Лунинецкий лесхозы направили своих работников, чтобы помочь потушить огонь.

В МЧС Беларуси сообщили про ещё один крупный пожар. В Лидском районе спасатели трое суток тушат торфяники.

Летом 2018 года в Витебске загорелся продовольственный магазин.