Пожар на Лукомльской ГРЭС. Электроснабжение в двух областях страны полностью восстановили

Новости Беларуси. Предварительная причина пожара на Лукомльской ГРЭС – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предварительная причина пожара на Лукомльской ГРЭС – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздно вечером 23 июня стали приходить сообщения о ЧП на станции и массовых отключениях электроэнергии в Могилевской и Витебской областях. Но надо сказать, что специалисты сработали оперативно. Подразделения МЧС приступили к тушению пламени, как только получили допуск от энергетиков.
Как сообщили в ведомстве, пожар охватил не больше 3 квадратных метров территории. По словам специалистов, из-за технологических особенностей именно огонь и привел к отключению электроэнергии в большом количестве регионов Беларуси. Однако силами МЧС, Минэнерго и местными органами власти в Могилевской и Витебской областях чрезвычайная ситуация была ликвидирована в самый короткий срок.
Юлия Мычка ночью выехала на место ЧП.
Юлия Мычка, корреспондент:
Мы находимся возле Лукомльской электростанции. О том, что вчера здесь был пожар, который повлек за собой отключение электричества и воды в двух областях страны, уже ничего не напоминает. По информации МЧС, из-за аномальных температур произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. Важно, что никто из сотрудников не пострадал. Подразделениям МЧС ликвидировать огонь удалось в течение часа. Для того чтобы в срочном порядке искать выходы из сложившейся ситуации, ночью при Витебском облисполкоме был организован штаб Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где рассматривали масштабы аварии.
Юлия Мычка:
По итогам работы ситуационного штаба известно, что все объекты, которые отвечают за жизнеобеспечение населения, работают в полном режиме. Электричество уже вернулось в Могилев и в его ближайшие населенные пункты. Без света и воды люди пробыли меньше часа. Могилевские энергетики оперативно отреагировали и синхронизировали энергосистему с Могилевской ТЭЦ-2. В Витебской области без света из-за аварии остались четыре района. В течение часа там тоже все проблемы устранили. По информации медиков, в больницах сработали дизельные генераторы и пациенты продолжали получать необходимую помощь во время отсутствия электричества.