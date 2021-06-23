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Пожар на Лукомльской ГРЭС. Что известно о ЧП, из-за которого несколько областей остались без света

23 июня 2021 22:39
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Новости Беларуси. Предварительная причина пожара на Лукомльской ГРЭС – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на Лукомльской ГРЭС. Что известно о ЧП, из-за которого несколько областей остались без света-1

Ирина Мартьянова, СТВ: 
Буквально пару часов назад стали приходить сообщения о ЧП на станции и массовых отключениях электроэнергии в Могилевской и Витебской областях.

Надо сказать, что специалисты сработали оперативно. Подразделения МЧС приступили к тушению пламени, как только получили допуск от энергетиков. Под данным ведомства, пожар охватил не больше 3 квадратных метров территории. По словам специалистов, из-за технологических особенностей именно огонь и привел к отключению электроэнергии в большом количестве регионов Беларуси.

Этот кадр из Могилева прислала наш корреспондент Ксения Худолей.

Пожар на Лукомльской ГРЭС. Что известно о ЧП, из-за которого несколько областей остались без света-3

Однако силами МЧС, Минэнерго и местных органов власти в Могилевской и Витебской областях чрезвычайная ситуация была ликвидирована в самый короткий срок.

В Могилёве уже включили свет. Что известно об аварии на Новолукомльской ГРЭС

Электроснабжение уже восстановлено в большинстве населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.

Наш корреспондент Юлия Мычка работает на месте ЧП. Все подробности в утренних новостях СТВ.

# ЧП # Ирина Мартьянова # Юлия Мычка # Ксения Худолей

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