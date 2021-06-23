Пожар на Лукомльской ГРЭС. Что известно о ЧП, из-за которого несколько областей остались без света

Новости Беларуси. Предварительная причина пожара на Лукомльской ГРЭС – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Буквально пару часов назад стали приходить сообщения о ЧП на станции и массовых отключениях электроэнергии в Могилевской и Витебской областях.

Надо сказать, что специалисты сработали оперативно. Подразделения МЧС приступили к тушению пламени, как только получили допуск от энергетиков. Под данным ведомства, пожар охватил не больше 3 квадратных метров территории. По словам специалистов, из-за технологических особенностей именно огонь и привел к отключению электроэнергии в большом количестве регионов Беларуси.

Этот кадр из Могилева прислала наш корреспондент Ксения Худолей.