Пожар на Лукомльской ГРЭС. Что известно о ЧП, из-за которого несколько областей остались без света

Новости Беларуси. Предварительная причина пожара на Лукомльской ГРЭС – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предварительная причина пожара на Лукомльской ГРЭС – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Буквально пару часов назад стали приходить сообщения о ЧП на станции и массовых отключениях электроэнергии в Могилевской и Витебской областях.
Надо сказать, что специалисты сработали оперативно. Подразделения МЧС приступили к тушению пламени, как только получили допуск от энергетиков. Под данным ведомства, пожар охватил не больше 3 квадратных метров территории. По словам специалистов, из-за технологических особенностей именно огонь и привел к отключению электроэнергии в большом количестве регионов Беларуси.
Этот кадр из Могилева прислала наш корреспондент Ксения Худолей.
Однако силами МЧС, Минэнерго и местных органов власти в Могилевской и Витебской областях чрезвычайная ситуация была ликвидирована в самый короткий срок.
В Могилёве уже включили свет. Что известно об аварии на Новолукомльской ГРЭС
Электроснабжение уже восстановлено в большинстве населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.
Наш корреспондент Юлия Мычка работает на месте ЧП. Все подробности в утренних новостях СТВ.